استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 16 يوليو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 16يوليو 2025 .
ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهمفي الحفاظ على توازن الأسعار.
وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة :
أسعار الخضروات اليوم:
الطماطم: من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو
البطاطس: من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو
البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو
الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو
الجزر (بدون عروش): من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو
الخيار البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو
الخيار الصوب: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو
الباذنجان الرومي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو
الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو
الباذنجان الأبيض: من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو
الفلفل الحامي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو
الفلفل الرومي الأخضر: من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو
الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات للربطة
القلقاس: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو
السبانخ: من 6 إلى 8 جنيهات للربطة
الفاصوليا الخضراء: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو
الكرنب (الملفوف): من 8 إلى 12 جنيهًا للرأس
البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو
أسعار الفواكه اليوم:
الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو
البرتقال الصيفي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو
اليوسفي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو
العنب البناتي الأصفر: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو
العنب الأحمر: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو
الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو
الكنتالوب: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو
البطيخ: من 30 إلى 50 جنيهًا للثمرة (حسب الحجم)
المانجو الزبدية: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو
البرقوق: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو
الليمون البلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو
التفاح المحلي: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو
الكمثرى: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو
تشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض . ويُفضلللمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.