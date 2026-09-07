عبد الجليل: كأهلاوي لا أتمنى تحسن أوضاع الزمالك

أكد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، أن انتماءه للقلعة الحمراء يجعله بطبيعة الحال لا يتمنى تحسن أوضاع المنافس التقليدي، نادي الزمالك، لكنه شدد في الوقت نفسه على تمنياته بالخير للنادي الأبيض وجماهيره.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن المنافسة بين الأهلي والزمالك جزء أساسي من كرة القدم المصرية، إلا أن ذلك لا يمنع احترامه للقلعة البيضاء.

وأضاف أن الجميع داخل نادي الزمالك يجب أن يعمل لمصلحة النادي، وأن تكون الأولوية دائمًا لخدمته والحفاظ على استقراره، بعيدًا عن المصالح الشخصية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع.