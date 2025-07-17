بالتواريخ.. خريطة مواعيد الدراسة و الامتحانات بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، وجاءت تفاصيلها كالتالي :
- 20 سبتمبر 2025 : بدء الفصل الدراسي الاول
- من 26 أكتوبر لـ 30 أكتوبر 2025 : الامتحان الشهري اول
- من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 : الاختبار الشهري الثاني
- من 14 ديسمبر لـ 17 ديسمبر 2025 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي
- 3 و 4 و 5 يناير 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي
-لن تعقد اي امتحانات ايام 6 و 7 و 8 يناير 2026 خلال اعياد المسيحيين
- من 10 يناير حتى 15 يناير 2026 : امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل
- من 17 يناير حتى 22 يناير 2026 : امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ( مع عدم اقامة امتحانات يوم 19 يناير 2026 )
- من 10 يناير 2026 : امتحانات الجدارات الاساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني
- من 17 يناير 2026 : تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الاولي بمدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
- من 24 يناير 2026 حتى 5 فبراير 2026 : اجازة نصف العام 2026
- 7 فبراير 2026 : بدء الفصل الدراسي الثاني
- من 25 مارس لـ 3 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الاول بالترم الثاني
- من 20 ابريل 2026 لـ 22 ابريل 2026 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي (الترم الثاني)
- من 26 ابريل لـ 30 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الثاني بالترم الثاني
- 2 مايو : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحانات الجدارات الاساسية
- 9 مايو 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي الترم الثاني
- عقد امتحانات المواد خارج المجموع وامتحانات العملي والانشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية من 11 مايو حتى 13 مايو 2026
- من 16 مايو حتى 24 مايو 2026 : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل
- 31 مايو 2026 : بدء التجهيز لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026
- من 4 يونيولـ 11 يونيو : بدء امتحانات الشهادة الاعدادية 2026
- اعتبارا من 20 يونيو 2026 : موعد امتحانات الثانوية العامة 2026