بالتواريخ.. خريطة مواعيد الدراسة و الامتحانات بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، وجاءت تفاصيلها كالتالي :

- 20 سبتمبر 2025 : بدء الفصل الدراسي الاول

- من 26 أكتوبر لـ 30 أكتوبر 2025 : الامتحان الشهري اول



- من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 : الاختبار الشهري الثاني

- من 14 ديسمبر لـ 17 ديسمبر 2025 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي

- 3 و 4 و 5 يناير 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي

-لن تعقد اي امتحانات ايام 6 و 7 و 8 يناير 2026 خلال اعياد المسيحيين



- من 10 يناير حتى 15 يناير 2026 : امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل

- من 17 يناير حتى 22 يناير 2026 : امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ( مع عدم اقامة امتحانات يوم 19 يناير 2026 )

- من 10 يناير 2026 : امتحانات الجدارات الاساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني



- من 17 يناير 2026 : تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الاولي بمدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات

- من 24 يناير 2026 حتى 5 فبراير 2026 : اجازة نصف العام 2026

- 7 فبراير 2026 : بدء الفصل الدراسي الثاني

- من 25 مارس لـ 3 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الاول بالترم الثاني

- من 20 ابريل 2026 لـ 22 ابريل 2026 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي (الترم الثاني)

- من 26 ابريل لـ 30 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الثاني بالترم الثاني

- 2 مايو : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحانات الجدارات الاساسية

- 9 مايو 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي الترم الثاني

- عقد امتحانات المواد خارج المجموع وامتحانات العملي والانشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية من 11 مايو حتى 13 مايو 2026

- من 16 مايو حتى 24 مايو 2026 : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

- 31 مايو 2026 : بدء التجهيز لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

- من 4 يونيولـ 11 يونيو : بدء امتحانات الشهادة الاعدادية 2026

- اعتبارا من 20 يونيو 2026 : موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

