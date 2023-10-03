بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

اتضحت الملامح الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، التي يلعب فيها كلا من الأهلي وبيراميدز بعد تجاوز الفريقين مرحلة الدور التمهيدي للبطولة.

الأهلي وبيراميدز فارسي مصر

ويأمل بيراميدز- الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى- في تحقيق إنجاز تاريخي، وذلك بعد 4 مشاركات متتالية في بطولة الكونفدرالية.

بيراميدز شارك في 4 مناسبات متتالية بالكونفدرالية الإفريقية، دون أن يحقق اللقب في أي منها، وكان الإنجاز الأفضل له، بلوغ نهائي نسخة 2020.

بينما يسعى النادي الأهلي بطل المسابقة وفارسها الأوحد من أجل الفوز باللقب الثاني عشر والثاني على التوالي والرابع خلال الخمس سنوات الأخيرة.

تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي عن تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق.

والتصنيف بحسب كاف سيأتي كما يلي:

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبيترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

بيراميدز في سكة الأهلي

وبحسب التصنيف فإن نادي بيراميدز المصري قد يقع مع الأهلي في مجموعة واحدة؛ بسبب تواجد بيراميدز في التصنيف الثاني بينما الأهلي على رأس مجموعة.

واحتمالية وقوع بيراميدز مع الأهلي في مجموعة بنسبة 25%؛ نظرًا لتواجده في نفس التصنيف مع 3 فرق أخرى.

وإذا نجا بيراميدز من مواجهة الأهلي في دور المجموعات فسيكون في مواجهة حتمية مع صنداونز أو الوداد أو الترجي.

الأهلي يبتعد عن صنداونز والوداد والترجي

التصنيف أيضًا جنّب الأهلي الوقوع مع فريق الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويرتبط الأهلي مع هذا الثلاثي بمنافسات قوية ومباريات حاسمة حيث يعتبر الرباعي الأكثر ترشيحًا لنيل لقب البطولة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، وهو يوم الجمعة، الموافق 6 أكتوبر 2023، لسحب قرعة دور المجموعات.

القرعة ستقام في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت مصر، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

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