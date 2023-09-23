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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

صدى البلد

اتضحت الملامح الأولية لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي يشارك فيها منتخب مصر على رأس أحد مجموعاتها الـ 6.

وفور الإعلان عن تصنيف الفرق الإفريقية المشاركة، باتت ملامح المجموعات تتضح للفرق صاحبة التصنيف الأول التي ضمن كل فريق ألايخوض مباريات مع 5 من نظرائه الأقوى في القارة.

موعد كأس الأمم الإفريقية 2023

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في دولة ساحل العاج ( كوت دي فوار ) مطلع العام المقبل 2024، أي خلال شهر يناير.

وعلى الرغم من أن البطولة تقام عام 2024، لكنها تُلعب لحساب عام 2023 نظرًا لضيق الوقت وتلاحم البطولات المحلية والقارية.

تصنيف منتخبات إفريقيا 

وأعلن الخميس الماضي الاتحاد الأفريقي عن تصنيف المنتخبات الإفريقية التي تجرى على أساسه القرعة، حيث جاء التصنيف كالتالي..

التصنيف الأول: مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني: نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو- غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب افريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا 

مصر تبتعد عن عقدتها 

وسيضمن منتخب مصر على الأقل خلال دور المجموعات الايتعاد عن مواجهة المنتخب السنغالي الذي بات يمثل عقدة للمصريين بعدما تسبب في خسارة بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية لصالحه.

وحرم منتخب السنغال مصر من الصعود إلى كأس العالم 2022 في قطر بينما أقصاه من المباراة الفاصلة بضربات الترجيح.

ولن يتقابل منتخب مصر في دور المجموعات مع كل من المغرب وتونس والجزائر .

منتخب قوي في انتظار مصر 

لكن التصنيف الثاني والثالث بما يحمله من منتخبات قوية، فقد يواجه مصر في دور المجموعات إحدى منتخبات افريقيا الشرسة.

وقد يقع في مواجهة منتخب مصر في دور المجموعات منتخب الكاميرون أو غانا من التصنيف الثاني وهي المنتخبات صاحبة الفوز الأكثر بلقب البطولة بعد مصر.

ومن التصنيف الثالث قد تتواجه مصر مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمر بفترات مميزة  وقد كان سببًا مباشرًا في خروج منتخب مصر من دور الـ 16 في بطولة عام 2019 التي استضافتها مصر على أرضها.

موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 12 أكتوبر المقبل، موعدا للقرعة، التي ستحدد المجموعات الستة للبطولة المرتقبة.

وستقام القرعة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بحضور ممثلين عن 24 منتخبًا مشاركًا في البطولة.

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