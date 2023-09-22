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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول منحه الضوء الأخضر.. خطوة عاجلة من الريدز للاستغناء عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

لا يزال ملف انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي، مفتوحا، حيث لم ييأس النادي السعودي من إمكانية ضمه إلى الدوري السعودي، ولم يطمأن الريدز لبقاء النجم المصري بعد نهاية عقده مع الفريق.

يذكر أن نادي ليفربول قد أعلن يوليو 2022، تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين بعقد ينتهي في 2025.

عقد صلاح الجديد جعله الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

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ليفربول يسعى لضم بديل صلاح 

تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية إلى تعويض رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول قد وضع لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريجو في صدارة قائمة البدائل المحتملة لصلاح في حال انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للصحيفة، يتوقع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، وإدارة النادي رحيل صلاح في يناير المقبل وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة النادي السعودي على اللاعب وناديه في الصيف الماضي للتعاقد معه.

وبما أن عقد صلاح ينتهي في عام 2024، فإنه من الممكن أن يرحل كلاعب حر في نهاية الموسم.

وحاول الاتحاد السعودي ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ كبير قدره 170 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض العرض بسبب ضيق الوقت لإيجاد بديل مناسب.

من هو بديل محمد صلاح؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى ليفربول للتعاقد مع رودريجو، جناح ريال مدريد، كبديل مثالي لصلاح في حال قرر الأخير الرحيل عن الفريق. 

ومن المتوقع أن توافق ريال مدريد على رحيل رودريجو فقط إذا تمكن ليفربول من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وبعرض لا يقل عن 100 مليون يورو.

يذكر أن رودريجو لديه عقد مع ريال مدريد حتى عام 2028، في حين ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى عام 2025.

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