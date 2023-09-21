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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شتم نجم ليفربول.. رسالة طائرة تضع ميسي بمرمى النيران

ميسي
ميسي

أثار اللاعب الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديث أسطورة ليفربول المدافع الإنجليزي جيمي كاراغر تلقيه رسالة خاصة منه، بعد انتقاد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ليونيل ميسي يشتم نجم ليفربول

 

ليونيل ميسي يشتم نجم ليفربول

ويعتبر ميسي على نطاق واسع واحدا من أفضل اللاعبين على الإطلاق، إن لم يكن أعظمهم، لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لا يتحمل الانتقادات حسبما كشف كاراغر.

كاراغر، وخلال تحليل مباريات الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا مع شبكة "سكاي سبورتس"، أكد أن باريس سان جيرمان لن يتمكن من حصد لقب البطولة بتواجد الثلاثي ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

رسالة ميسي

وعاد كاراغر من جديد للظهور وهذه المرة مع شبكة "CBS" الأمريكية لتحليل مباريات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، ليكشف عن تفاصيل رسالة ميسي الخاصة له.

وقالت مقدمة الأستوديو: "نريد أن نفهم الموقف الكامل لتلك الرسالة، ميسي قام بمراسلتك شخصيا، لقد قمت بإغاظة هذا الرجل لدرجة أنه جلس وفكر أنه يريد إرسال رسالة إلى كاراغر ويخبره بما يفكر فيه".

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ليرد كاراغر: "كنا نحلل مباراة لباريس سان جيرمان، وقلت إن النادي لن يفوز بدوري الأبطال بوجود ميسي ومبابي ونيمار معا، وتم إثبات أنني محق في النهاية مرة أخرى".

وأضاف: "بعد بضعة أسابيع، نظرت إلى هاتفي فجأة، ووجدت رسالة من ميسي، ظننت في البداية أنه هناك أحدا انتحل شخصيته، هذا ليس صحيحا".

وتابع: "ترجمة محرك غوغل لم تفهم ما كتبه لي (ميسي) بالإسبانية، لكنه في الليلة التالية توج بالكرة الذهبية، أرسلت له رسالة للتهنئة، لكنه لم يرد علي أبدا".

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ميسي

وقامت مقدمة الأستوديو بترجمة الرسالة التي أرسلها ميسي إلى كاراغر، حيث أكدت أن الأرجنتيني شتم كاراغر وقال له: "أيها الحمار".

يذكر أن ميسي رحل عن باريس سان جيرمان في يونيو الماضي دون أن يساعد الفريق الباريسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ووقع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الماضي مع إنتر ميامي الأمريكي حيث يتألق في صفوفه بشكل لافت.

 

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