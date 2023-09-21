فك شفرات | قرار ضد متهم ببيع ريسيفرات مخالفة بالقاهرة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة الريسيفر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وألقى رجال أمن القاهرة القبض على المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" بالموسكى لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.



تم ضبطه حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة.

بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.