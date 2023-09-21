عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فك شفرات | قرار ضد متهم ببيع ريسيفرات مخالفة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة الريسيفر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وألقى رجال أمن القاهرة القبض على المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" بالموسكى لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.


تم ضبطه حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة.

بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

الموسكي حبس أجهزة الريسيفر بيع أجهزة ريسيفر القنوات الفضائية الم شفرة القنوات الفضائية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شكري: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري

شكري: الوضع في ليبيا مأساوي.. ومستمرون في دعم المنكوبين

20 دقيقة.. لا أهداف وبيراميدز الأخطر على مرمى الزمالك

التوصل لاتفاق خلال أسبوع..مصر تبعث برسالة عاجلة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

خالد الجندي: بعض الناس عاوزين المشاريع القومية تقف عشان تاكل دون مسئولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ