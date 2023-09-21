بكري: لن نتسامح مع من وضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم رفع اسم حسام الغمري من قوائم الارهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على أن الدولة المصرية متسامحة حتى مع من أساءوا واختلفوا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تفتح باب التوبة أمام الجميع، ولكن انا ليس لدي ثقة في من أساء للدولة ومؤسساتها.

لن نتسامح

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: "احنا هنفضل ندافع عن الدولة المصرية ومواجهة كل من تجاوز في حق الدولة، فنحن لن نتسامح مع كل من تآمر ووضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة.

