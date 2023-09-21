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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: لن نتسامح مع من وضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم رفع اسم حسام الغمري من قوائم الارهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على أن الدولة المصرية متسامحة حتى مع من أساءوا واختلفوا.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تفتح باب التوبة أمام الجميع، ولكن انا ليس لدي ثقة في من أساء للدولة ومؤسساتها.

 

لن نتسامح

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: "احنا هنفضل ندافع عن الدولة المصرية ومواجهة كل من تجاوز في حق الدولة، فنحن لن نتسامح مع كل من تآمر ووضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة.
 

مصطفى بكري حسام الغمري قوائم الإرهاب الدولة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية

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