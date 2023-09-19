بكري: الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس السيسي خلال السنوات السابقة

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر ستمر من هذه المرحلة رغم الظروف الصعبة، وبعد المرور من هذه الأزمة سنعي حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء لهه لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية "ten"، أن نصوص الدستور تمنع من دخول الجماعة الإرهابية في الحياة السياسية، ولذلك لا يستطيع أحد ان يعيد الجماعة للحياة السياسية.

الظروف العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب، ان الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابقة ، مؤكدا انه قد نعاني من بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن لا توجد بلد لا تعاني من الأزمات الاقتصادية في ظل هذه الظروف العالمية.

