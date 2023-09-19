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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة لاستكمال المشروع الوطني

النائب مصطفى بكري،
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص لا يحترم قواعد الانتخابات، حتى إذا تم شطبه من قائمة الترشيح حسب اللوائح.

 

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أهناك لجان الكترونية تشن هجومًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هناك من يعمل من أجل خدمة أجندات معينة ضد الدولة المصرية.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل صادق، ومؤمن بربه وبقدرات هذا الوطن، وبالإنسان المصري، مؤكدا انه  يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل أن يستكمل المشروع الوطني.

 

النتائج الإيجابية

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي رغم الظروف الصعبة ومحاربة الإرهاب حقق الكثير من النتائج الإيجابية. 

مصطفى بكري الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة الترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية

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