مصطفى بكري: أسامة كمال إضافة كبيرة للإعلام المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سعيد بعودة الإعلامي أسامة كمال لتقديم برنامج على فضائية "دي أم سي”، مشيرا إلى أن أسامة كمال مهني محترم وله أفكار ورؤية في طرحه للمواضيع.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن أسامة كمال صاحب تجربة مهنية طويلة في التليفزيون المصري و العديد من القنوات الفضائية، وهو إضافة كبيرة للإعلام المصري.

وتابع مقدم برنامج “حقائق واسرار”: أهنئ زميلنا أحمد الخطيب على تقديمه برنامج إذاعي على “راديو 9090”، وقدم حلقة عن التنمية في الصعيد خاصة بعد ما تم تحقيقه في الصعيد بفضل مبادرة حياة كريمة.

نحن في حاجة إليه

وأشار مصطفى بكري إلى أن هذا النوع من الإعلام التنموي نحن في حاجة اليه.