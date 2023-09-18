ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

مازال عرض نادي اتحاد جدة السعودي لضم الدولي المصري محمد صلاح، صفقة ينتظر عشاق محمد صلاح معرفة مدي صحتها، وهل يقترب اللاعب محمد صلاح من الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الانجليزي أم لا.

وعلي الرغم من نفي نادي ليفربول لعدم وجود صفقة قدمت إلي اللاعب محمد صلاح، وتمسكهم بعدم رحيله رغم كافة العروض والمبالغ المالية التي عرضها اتحاد جدة لضم محمد صلاح، إلي أنه تم الكشف عن كواليس جديدة في رفض ليفربول لرحيل محمد صلاح وانضمامه إلي صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ليفربول رفض العرض وليس صلاح

وكشف ميكائيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، تفاصيل جديدة عن صفقة اتحاد جدة للاعب المصري محمد صلاح، ورد فعل نادي ليفربول الانجليزي وتمسكه باللاعب.

وقال ميكائيل أنطونيو في تصريحات له، أن نادي ليفربول الانجليزي هو من قام برفض عرض اتحاد جدة السعودي، وليس محمد صلاح، ولم يخرج محمد صلاح ليرفض أبدًا الفكرة.

صلاح مستعد للرحيل

وعقب أنطونيو قائلًا: "أنا أعلم الحقيقة، محمد صلاح كان مستعد للرحيل من ليفربول إلى السعودية، كيف يمكن أن يتم رفض هذا العرض من ليفربول".

وأشار مهاجم وست هام يونايتد: "محمد صلاح قدم كل شيء من أجل الفريق ولن يقدم المزيد لقد حصد كل الألقاب الممكنة”.

ليفربول حبس صلاح

وكشف ميكائيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، عن قيام نادي ليفربول الانجليزي بحبس اللاعب محمد صلاح، حتي لا ينضم إلي صفوف اتحاد جدة السعودي، ورفض رحيله إلى أي مكان، وبسبب احترافيته لم يحدث أي مشكلة أو أزمة.

الرفض جنون

وتابع أنطونيو: “محمد صلاح كان سيذهب إلى بلد مسلم، المسئولون هناك كانوا يريدونه بأي ثمن، يا له من جنون أن يتم رفض 215 مليون جنيه إسترليني”.

وانهي مهاجم وست هام يونايتد تصريحاته: “محمد صلاح شخص يبلغ من العمر 31 عامًا، لماذا لم توافقون على رحيله واعتبار هذا الموسم انتقاليًا حتى لو لم تعوضوا رحيله”.

اتحاد جدة وصفقة محمد صلاح

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، رفض التخلي عن صلاح وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني.

ويروج النادي السعودي لفكرة شراء نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث يعتقد اتحاد جدة أنه سيتمكن من ضم صلاح في يناير إذا لم يكن ليفربول في سباق التتويج بالبطولة.

خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح

ووفقا لصحيفة ميرور، فإن اتحاد جدة مستعد لتقديم عرض جديد يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني، شاملًا الإضافات، على الرغم من رفض ليفربول بيع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتعين على اتحاد جدة انتظار موقف ليفربول من المنافسة على اللقب قبل تقديم العرض الجديد في يناير، بينما يزداد تأييد مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه في السنوات الأخيرة.

وأفادت "ميرور" بأن ليفربول سيكون مستعدًا للنظر في فكرة بيع صلاح إذا لم يكن الفريق في سباق التتويج بالبطولة، على الرغم من أنه يدرك صعوبة منافسة الفرق الأخرى على المركز الأول في الموسم الحالي، وبالتالي فإن اتحاد جدة بحاجة إلى دعم من مانشستر سيتي للتمكن من ضم محمد صلاح.