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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على لاسك في الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

استهل فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في الدوري الأوروبي بفوزه على لاسك النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

فريق لاسك كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يدرك داروين نونيز التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وسجل لويس دياز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 63.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74، ليسجل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 88، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بالمسابقة.

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمى: كاومين كيليهير

خط الدفاع: ستيفان بايسيتيتش – جو جوميز – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو – ريان جرافنبيرش – هارفي إيليوت

خط الهجوم: بين دواك – لويس دياز – داروين نونيز

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