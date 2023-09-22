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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يعادل إنجاز هنري “الأسطوري”

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل النجم المصري محمد  صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية، بتدوين إنجاز جديد.

وشارك محمد صلاح بديلا في فوز ليفربول على لاسك لينز النمساوي، أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدفا في فوز الريدز بنتيجة 3-1.

وذكرت شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح وصل إلى 42 هدفا في البطولات الأوروبية الكبرى مع ليفربول، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب مع نادٍ إنجليزي بالتساوي مع تييري هنري مع آرسنال.

كان محمد صلاح، حقق إنجازا تاريخيا مطلع الأسبوع الجاري، بعدما صنع هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح، أكثر لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج يصنع أهدافا في المسابقة برصيد 63 تمريرة حاسمىة، متفوقا على رياض محرز الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 61 تمريرة، وفقا لشبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

محمد صلاح ليفربول لاسك لينز صلاح الدوري الأوروبي هنري

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