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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

أحمد سيد زيزو ومحمد
أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح

يبدو أن إمكانيات نجم خط وسط الزمالك، أحمد سيد زيزو لن تمهله كثيرًا للبقاء في الدوري المصري.

زيزو.. الأفضل في مصر 

لاعب الزمالك الذي انتزع لقب الأفضل في مصر على مدار عامين متتاليين لم يدخر جهدًا من أجل فريقه في المنافسة على البطولات، غير أن ظروف الفريق لم تساعده، وعلى الرغم من ذلك كان زيزو على مسافة كبيرة من منافسيه على لقب الأفضل في مركزه داخل مصر.

وكثيرًا ما تثور الشكوك حول بقاء اللاعب في نادي الزمالك، حيث أنه مطلوب بأغلى الأثمان من فرق الدوري المحلي والخليج وأوروبا.

زيزو مطلوب في إيفرتون الإنجليزي 

وفجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة حول أحمد سيد زيزو إذ قال عبر برنامجه إن اللاعب مطلوب للاحتراف في الدوري الإنجليزي في يناير القادم.

وقال عبد الهادي إن اللاعب أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، تلقى عرضًا من أحد الشركات النمساوية للاحتراف في الدوري الإنجليزي وتحديدًا في نادي إيفرتون.

وأضاف أن نادي إيفرتون الذي يقبع في مدينة ليفربول وأول نادي تم تأسيسه بالمدينة الشهيرة، يتابع زيزو، منذ فترة.

وإذا نجح زيزو في اللعب في فريق إيفرتون سيكون الخصم المباشر في الديربي الإنجليزي الأكثر ضراوة، بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي إيفرتون والمعروف بـ ديربي الميرسيسايد.

أزمة مستحقات زيزو 

ومعلوم لدى الأوساط الرياضية أن اللاعب أحمد سيد زيزو يعاني مع فريق الزمالك من أزمة تأخر مستحقاته.

فيما أكد عبد الهادي أن نادي الزمالك سيحول 5 ملايين و500 ألف جنيه في حساب زيزو، غدًا الأحد، كجزء من مستحقاته المتأخرة.

وفي نفس الوقت أكد عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في تصريحات سابقة أن النادي على الرغم من مروره بأزمة مالية لكن الإدارة المالية صرفت لزيزو 5.5 مليون جنيه من مستحقاته المالية المتأخرة، ونسعى الآن لتدبير مستحقات اللاعبين الأجانب.

جدير بالذكر أن الحجز على أرصدة نادي الزمالك لا زال مستمرًا بسبب ديون مصلحة الضرائب التي تبلغ مليار و400 مليون جنيه.

مفاجأة زملكاوية غير سارة 

الغريب فيما كشفه مهيب عبد الهادي أن نادي الزمالك لم يتحدث بأي شكل من الأشكال رسميًا او وديًا حول تجديد عقد أحمد سيد زيزو.

كما قد يضطر الزمالك لبيع زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك من أجل الاستفادة بعائد بيع اللاعب من أجل حل جزء من الأزمة المالية التي تعصف بالنادي.

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