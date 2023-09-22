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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقطة للتاريخ بين نيمار وطارق حامد| ماذا طلب البرازيلي بسبب فرعون خط النص؟

نيمار وطارق حامد
نيمار وطارق حامد

أثارت لقطة نيمار مع طارق حامد في مباراة الهلال وضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي، حالة من الجدل والتساؤل حول ما دار بين اللاعبين.. فماذا حدث بين النجم البرازيلي والمصري؟ 

يذكر أن فريق الهلال حل ضيفا على نظيره ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي.

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تفاصيل مباراة الهلال وضمك

تعثر فريق الهلال متصدر الدوري السعودي وتعادل بنتيجة إيجابية مع ضمك في مباراة انتهت بهدف لمثله في مفاجأة الجولة السابعة بالدوري.

سجّل مالكوم هدفًا للهلال في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، فيما أدرك نيكولاي ستانشيو التعادل لضمك في الدقيقة 68. 

بعد هذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 17 نقطة، في حين يحتل ضمك المركز الـ15 برصيد أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مناطق الهبوط.

ماذا دار بين نيمار وطارق حامد؟

شهدت المباراة مشاركة النجم المصري طارق حامد مع ضمك بدور كامل منذ بدايتها حتى نهايتها، حيث تلقى إنذارًا في الدقيقة 12 بسبب تدخله القوي على مالكوم. 

وظهر نيمار مع طارق حامد في لقطة أثارت الجدل بالمباراة، حيث طلب النجم البرازيلي لاعب الهلال، بطرد طارق حامد بسبب لمس الكرة بيده والمطالبة بركلة جزاء، ولكن لم يقم الحكم بأي قرار في هذا الصدد.

ماذا قال طارق حامد بعد المباراة؟

وأعلن طارق حامد، لاعب ضمك السعودي، أنه رفض العروض التي تلقاها من خارج السعودية بعد أول موسم له مع اتحاد جدة، واختار البقاء والانضمام إلى فريقه الحالي، قائلاً إنه استقر على استكمال مسيرته في الدوري السعودي، الذي أصبح أقوى بكثير من المواسم السابقة.

وأضاف حامد في تصريحات لقناة SSC السعودية: "أعتقد أن الهلال نجح في الحصول على نقطة من المباراة، وكنا نستحق الفوز والحصول على ثلاث نقاط"، مشيدا بأداء فريقه: "قدمنا مباراة قوية أمام الهلال سواء في الهجوم أو الدفاع، ولعبنا كفريق واحد في كلا الجوانب".

وأكد طارق حامد، أن الأسماء الكبيرة لا تعني شيئًا في الملعب، وأن الجهد والتعب هما ما يؤدي إلى الفوز، مردفا: "من الممكن أن يكون هناك لاعب ذو اسم كبير لكنه لا يقدم الجهد المطلوب على الملعب ولا ينافس على الكرة.. الملعب هو الحكم الحقيقي".

واختتم حديثه قائلاً: "فريقنا بحاجة إلى الفوز، ولكن الأمور تسير خطوة بخطوة، والدوري طويل ونحن قادرونعلى تحقيق أول انتصار لنا في الدوري بعد انتهاء مباراة كأس الملك".

نيمار طارق حامد الدوري السعودي مباراة الهلال وضمك مشهد نيمار وطارق حامد

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