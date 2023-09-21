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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمك "طارق حامد" يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي

طارق حامد / نيمار
طارق حامد / نيمار

فرض فريق ضمك التعادل على ضيفه الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

افتتح البرازيلي مالكوم التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة سالم الدوسري.

وأدرك نيكولاي ستانسيو التعادل لضمك في الدقيقة 68 من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 17 نقطة في المركز الأول، ورصيد ضمك لـ 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

تشكيل ضمك

وتواجد المحترف المصري في التشكيل الأساسي لـ ضمك، وشارك حتى النهاية، كما تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 12.

وجاء تشكيل ضمك كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي - سلطان فقيهي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

خط الهجوم: كيفن نكودو - عبدالعزيز البيشي - أسان سيساي

تشكيل الهلال

وشهد تشكيل الهلال تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسي.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

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