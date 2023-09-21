نيمار يقود تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لـ الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، في الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل الهلال

وشهد تشكيل الهلال تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسي.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ضمك.