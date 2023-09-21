طارق حامد أساسيًا في تشكيل ضمك أمام الهلال بالدوري السعودي

أعلن كوزمين كونترا، المدير الفني لـ ضمك، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في الجولة السابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل ضمك

وتواجد المحترف المصري في التشكيل الأساسي لـ ضمك.

وجاء تشكيل ضمك كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي - سلطان فقيهي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

خط الهجوم: كيفن نكودو - عبدالعزيز البيشي - أسان سيساي

تشكيل الهلال

وشهد تشكيل الهلال تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسي.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ضمك.