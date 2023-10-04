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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل ما ينفع والدي بعد وفاته وكيف أعلم أنه بخير؟.. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

 قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التصدق عن الأب المتوفى مستحب وهو من بره والإحسان إليه بعد موته مثل الاستغفار له والدعاء له وقضاء ديونه؛ ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير في الفقه المالكي : «ويستحب التصدق عن الوالدين وينتفعان بها كالدعاء والقراءة».

ويستحب التصدق عن الوالدين، والحج والعمرة عنهما؛ لورود الأدلة بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوله».

وإنه يجوز لابن المتوفى أن يفعل جميع الأعمال الصالحة ويهدي ثوابها لوالده، مؤكدا أن ثوابها يصل إليه.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ماذا أفعل لوالدي المتوفى؟وكيف أعرف أنه بخير؟ أن الإنسان يمكنه معرفة ذلك إذا كان مستمرا على العطاء وتقديم العمل الصالح، لافتا إلى أنه دليل على قبول الله له ولعملك الذي أديته عنه.

دعاء لأبي المتوفي

يعد الدعاء للمتوفي من أفضل الصدقات الجارية، ويستحب للمسلم أن يستغل الأوقات أو المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء في أن يدعوا لأبيه أو لكل متوفى في أسرته، وفيما يلي مجموعة  من الأدعية للأب المتوفي ولكل ميت.

- اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي و أغفر له و ارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله.

- اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللهم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم

- اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

 

- اللهم لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

- اللهم ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

-  اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء اهلك لك،  اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور.

التصدق عن الأب المتوفى دعاء لأبي المتوفي دار الإفتاء الصدقة عن المتوفي أفضل دعاء للميت

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