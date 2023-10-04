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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. أحمد فتوح يجدد للزمالك لمدة 3 مواسم والإعلان قريبا

احمد فتوح
احمد فتوح

نشر الإعلامي خالد الغندور تصريحات طارق السيد عن تجديد أحمد فتوح للزمالك لمدة ٣ مواسم .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك." مفاجأة نارية من العيار الثقيل 🔥💣
طارق السيد: أحمد فتوح زمالكاوي لمدة 3 سنوات وإعلان تجديد التعاقد قريبا ".

7 أضعاف راتبه.. كواليس مثيرة بشأن شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك

التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط

رصدت قناة العربية، تقريرًا حول أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، والذي يرغب الفارس الأبيض في تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وسط الاهتمام الكبير من الجماهير بمعرفة آخر التطورات بشأن هذا الملف خاصة بعد ظهور حديث حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب على غرار خطف إمام عاشور كواحد من الصفقات المدوية.

كواليس مثيرة حول شروط أحمد فتوح

كواليس مثيرة حول شروط أحمد فتوح للاستمرار مع نادي الزمالك 
وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، بانتهاء الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع في يناير لأي نادي بشكل مجاني دون الرجوع لصفوف الزمالك، ومازال هناك محاولات من الفارس الأبيض للحصول على توقيع اللاعب لفترة جديدة داخل القلعة البيضاء.

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