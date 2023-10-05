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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يواصل مكتب التنسيق ، فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل ببين الكليات والمعاهد وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

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وتصدر آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد مد فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد غلق تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

موعد غلق باب التسجيل في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم غلق باب تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد للطلاب ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

كما أشار مكتب تنسيق القبول في الجامعات إلى أنه عقب غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ستبدأ أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية غير المسجلين بمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وتسهيلاً على الطلاب، أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني خطوات توضيحية لتسجيل طلبات التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على اختيار تقليل اغتراب.

- تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الدخول الخاص به.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

-إدخال الكلية أو المعهد.

- إدخال الرقم القومي مرة أخرى.

- كتابة الرقم السري مرة أخرى.

- كتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة ورقة تقليل الاغتراب.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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