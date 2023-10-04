عميد زراعة عين شمس: القيادة السياسية واجهت هذه التحديات لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين

بفكر استراتيجي

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الزراعة في مصر واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة، ولكن تم التغلب على بعضها من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات حكومية فعّالة.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من مواجهة العديد من التحديات من خلال التفكير الاستراتيجي واتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم الزراعة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، موضحًا أن هذه الجهود تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستدامة الزراعية وتوفير الغذاء الصحي للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن الرئيس السيسي يدرك تمامًا أهمية الزراعة وأن أسعار الخضروات يجب أن تكون في متناول محدودي الدخل، موضحًا أن هذا يشير إلى التزام الحكومة بتوفير الغذاء الصحي والمعيشة اللائقة للمواطنين.

وأضاف “جلال” أن تحولات الزراعة في مصر تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير قطاع حيوي يلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى إن التركيز على التقنيات الحديثة ودعم المزارعين والباحثين يمكن أن يسهم في تحق

وصرح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بأن من بين هذه التحديات التي واجهت الزراعة في مصر خلال الفترة الأخيرة:

-ارتفاع درجات الحرارة:

زيادة درجات الحرارة والتقلبات المناخية قد تؤثر سلبًا على المحاصيل، وتم التغلب على هذا التحدي من خلال تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر تحملاً للظروف المناخية القاسية.

-التلوث البيئي:

تلوث التربة والمياه واستخدام المبيدات الزراعية الضارة قد تكون تحديات بيئية كبيرة، وتم التغلب على هذا التحدي من خلال تشديد الرقابة على استخدام المبيدات.

-ارتفاع تكلفة الإنتاج:

تكلفة الإنتاج في الزراعة يمكن أن تكون مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمبيدات، وتم التغلب على هذا التحدي من خلال دعم المزارعين من خلال توفير الأسمدة بأسعار مخفضة وتقديم دعم مالي.

-ضعف البنية التحتية الزراعية:

كان هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية مثل الطرق ومستودعات التبريد ووسائل النقل، وتم التغلب على هذا التحدي من خلال تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية الريفية.