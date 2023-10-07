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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023| عودة العلاقة العاطفية

برج العقرب
برج العقرب

 أصحاب برج العقرب هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) يتميزون بالذكاء في الجانب العملى والمهنى وحب الغموض

نقدم لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي 

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023

توقعات الأبراج اليومية أنك تلتزم بمجموعة من المبادئ وتجعلك تحب الحياة بشكل رائع اليوم وتتعامل مع جميع التحديات المهنية بثقة ويساعدك الوضع المالي القوي على اتخاذ قرارات مالية ذكية

برج العقرب على الصعيد العاطفي

ستجد مفاجآت وتقلبات في الحياة العاطفية اليوم وسيلتقي بعض مواليد برج العقرب المحظوظين بالشعلة السابقة والتي ستكون أيضًا فرصة لتسوية الخلافات القديمة.

قد يؤدي هذا إلى إعادة إشعال علاقة الحب القديمة. لكن على مواليد برج العقرب المتزوجين الحذر من الانغماس في أي شيء من شأنه أن يفسد الحياة الزوجية. ستحصل بعض الإناث على دعم الوالدين ويمكنهن اتخاذ القرار بشأن المستقبل. فاجئ حبك بالهدايا وخطط أيضًا لعطلة نهاية أسبوع رومانسية.

توقعات برج العقرب مهنيا

حياتك المهنية سوف تنطوي على العديد من المخاطر اليوم وبعض القرارات الحاسمة في مكان العمل يمكن أن تسبب مشاكل لاحقًا وكن عقلانيًا أثناء اتخاذ القرارات الحيوية التى تتعلق الأمر بالتمويل.

يجب على المصرفيين ومسؤولي التسويق والمديرين الماليين والمحاسبين أن يكونوا يقظين للغاية في الجزء الثاني من اليوم.

الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات التنافسية سيكونون ناجحين اليوم و أولئك الذين سيجرون مقابلة اليوم يمكنهم حضورها بثقة لأن الوظيفة ستكون لك.


توقعات برج العقرب صحيا

يحتاج مواليد برج العقرب إلى توخي الحذر بشأن أي إزعاج ويجب ألا يفوتوا تناول الأدوية حتى أثناء السفر و الأرق والألم في المفاصل سيجعل كبار السن غير مرتاحين و تجنب المشكلات المرتبطة بالتوتر من خلال البقاء في جو إيجابي.

كن حذرا أثناء ركوب الدراجة ليلا وقد تواجه مشكلات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم وأفضل طريقة لتجنب ذلك هي التحكم المناسب في العقل من خلال اليوجا.

توقعات برج العقرب خلال الفترة المقبلة


حل المشاكل المرتبطة بالامور المالية والنزاعات الاسرية المرتبطة بالماديات وتسوية الخلافات العاطفية
 

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