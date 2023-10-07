فرحة عارمة في فلسطين بعد عودة مقاتلي غزة عقب اقتحامهم مستوطنات الغلاف|شاهد

تم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفرحة الفلسطينيين مع عودة مقاتلي غزة بعد اقتحامهم مستوطنات الغلاف.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1710534615377625528

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعلن تأهبه للحرب.

وقالت حماس، إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم، السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "عددا من المسلحين تسللوا" إلى إسرائيل من غزة.