بـ10 لاعبين| الزمالك يهزم البنك الأهلي في الوقت القاتل بالدوري المصري | فيديو وصور

حقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي.

وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط

الزمالك يبدأ بالضغط

وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي البنك الأهلي فى وسط الملعب من أجل ارباكهم وإحراز هدف مبكر.

وشكل الزمالك العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم يوفق فى إنهاء الهجمة.

وتلقى محمد عواد بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد منعة من إنفراد تام للبنك الأهلي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد - أحمد سيد "زيزو" - عمر جابر

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - حاتم سكر - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - اسحاقو يعقوبو

في خط الوسط: محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود

في خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل

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