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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية أولية طارئة لإسرائيل

صدى البلد

قال مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي، لموقع أكسيوس، إنه من المتوقع أن يعلن البنتاجون يوم الأحد عن حزمة مساعدات عسكرية أولية طارئة لإسرائيل وسط الحرب في غزة.

 

تستعد إسرائيل لهجوم واسع ضد المقاومة الفلسطينية، التي شنت غزوا غير مسبوق للأراضي المحتلة يوم السبت. يمكن أن تؤدي العملية الإسرائيلية إلى عملية برية في غزة من المرجح أن تستغرق عدة أسابيع ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد في أجزاء أخرى من المنطقة.

 

يشير طلب إسرائيل للمساعدة في اليوم الأول من الحرب إلى حجم القوة النارية التي تتوقع أن تحتاج إليها مع تطور الصراع.

قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الطلب الإسرائيلي الأولي لن يتطلب موافقة الكونجرس على تمويل جديد، لكن من المتوقع أن تقدم الإدارة للمشرعين إخطارًا مسبقًا.

 

من المتوقع أن تشمل الحزمة ذخائر وأسلحة أخرى دفعت إسرائيل ثمنها وسيتم الآن تسريع تسليمها أو الأسلحة الموجودة في المخزون العسكري الأمريكي وسيتم شراؤها بأموال وافق عليها الكونجرس بالفعل في الماضي، حسبما ذكر المسؤول الأمريكي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعطت البنتاجون بالفعل قائمة أولية بالأسلحة التي يحتاجونها، والتي تشمل ذخائر للطائرات المقاتلة.

 

قال المسؤولون إن البنتاجون ما زال يضع اللمسات الأخيرة على الحزمة، لكنه قد يعلن عنها يوم الأحد. ومن المتوقع أن تكون هذه الحزمة الأولى من عدة حزم مساعدات عسكرية سيتم تسليمها إلى إسرائيل في الأيام والأسابيع المقبلة.

 

لم يرد البنتاجون على الفور على طلب للتعليق. وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الرئيس بايدن "وجه دعما إضافيا لإسرائيل في مواجهة هذا الهجوم غير المسبوق الذي تشنه حماس". 

البنتاجون عسكرية الحرب غزة

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