مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

مرت المنظومة التعليمة بالعديد من الانجازات والتطويرات الفارقة وذلك خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك بعد ان اعطى الرئيس اهتمام بالغ بالتعليم بمجميع مراحله وتخصصاته

انجازاة التعليم في عهد الرئيس السيسي

خصصت الدولة أكثر من تريليون جنيه إجمالي الإنفاق على التعليم منذ 2014 لـ 2022 حيث طرأت تغيرات كبيرة في الابنية التعليمية وانضمام 750 ألف طالبإلى منظومة التعليم سنويا الامر الذي يتطلَّب 20 ألف فصل و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة

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