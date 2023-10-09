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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

مرت المنظومة التعليمة بالعديد من الانجازات والتطويرات الفارقة وذلك خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك بعد ان اعطى الرئيس اهتمام بالغ بالتعليم بمجميع مراحله وتخصصاته

 

انجازاة التعليم في عهد الرئيس السيسي

خصصت الدولة  أكثر من تريليون جنيه إجمالي الإنفاق على التعليم منذ 2014 لـ 2022 حيث طرأت تغيرات كبيرة  في الابنية التعليمية وانضمام 750 ألف طالبإلى منظومة التعليم سنويا  الامر الذي يتطلَّب 20 ألف فصل و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإنفاق على التعليم التعليم الرئيس السيسي

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