بعد ظهوره بدون وشوم.. الفيشاوي يكشف سر إزالته للتاتو

أحمد الفيشاوي يكشف خدعة إخفاء التاتو من جسده، و الذي عرضه لانتقادات مرات عديدة و تسبب في إثارة الجدل.

وظهر ذلك في تقرير نشرته فضائية صدى البلد بعنوان "سره اتعرف، أحمد الفيشاوي يكشف خدعة إخفاء التاتو من جسده".

وأضاف التقرير، أنه بالرغم من الهجوم و السخرية التي يتعرض لها "الفيشاوي" بسبب ظهوره به، إلا أن العديد من المتابعين يتساءلون عن كيفية تخلصه منه في الأعمال الفنية التي يقدمها.

وكشف "الفيشاوي"، سره لأول مرة و الخدعة التي يلجأ لها في إخفاء الوشوم، و ذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر إنستجرام و ظهوره به و هو يخفي التاتوهات بواسطة المكياج.

ونشر "الفيشاوي"، هذا المقطع خاصة بعد أن أثار العديد من التساؤلات بعد نشره جلسة تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل" الذي ظهر به دون تاتوهات في جسمه، و الذي دفع الجمهور بالإصرار على أنه أزاله أو يخفيه بخدعة ما.

وتابع التقرير، أن بشهر مايو 2023 تعرض "الفيشاوي" لهجوم شديد أثناء تأدية مناسك العمرة بسبب ظهور العديد من التاتوهات على جسده، و لكنه يتجاهلها جميعا و لا يرد عليها.

فيلم عادل مش عادل

وينتمي فيلمه الجديد "عادل مش عادل" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، و يشارك به عدد من النجوم من بينهم: شيري عادل، دينا، محمد رضوان و محمود البزاوي، و من المقرر عرضه بشهر ديسمبر 2023.