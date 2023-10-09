حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين، حول البلوجر جوري المغربية، المقيمة في دبي، بعدما لاحقتها شائعات حول إصابتها بـ الإيدز.
وبعد انتشار الشائعات بشكل واسع، خرجت جوري المغربية، لتنفيذ هذه الأخبار غير الصحيحة، وقالت إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.
وقالت جوري المغربية، إن سبب انتشار الشائعات هو ابتعادها لفترة طويلة عن السوشيال ميديا، وردت على المروجين لهذه الاخبار قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل».
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جوري المغربية والشائعات
وكانت انتشرت شائعات مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلالها مغرد سعودي أنه تم طرد جوري المغربية، من دبي بسبب إصابتها بمرض الإيدز وممارستها أفعالا فاضحة.
وبسبب تلك الشائعات، تصدر البحث عبارات مثل "جوري المغربية سناب شات"، و"جوري المغربية تيك توك"، و"جوري المغربية فيديو"، و"فيديو جوري المغربية".