« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

طرد جوري المغربية من دبي .. إصابة صانعة المحتوى جوري المغربية بالإيدز، انتشرت شائعات مؤخرًا عبرمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلالها مغرد سعودي أنه تم طردها من دبي بسبب إصابتها بالمرض وممارستها أفعالا فاضحة.

فيديو جوري المغربية

في الوقت الحالي لم تصدر جوري أي تعليق على هذه الأخبار، ما أثار الجدل في الإمارات والمنطقة العربية، ليتصدر البحث عبارات مثل "جوري المغربية سناب شات"، و"جوري المغربية تيك توك"، و"جوري المغربية فيديو"، و"فيديو جوري المغربية".

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