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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

أرض بلا جاذبية «كأنك
أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء»

فيديو أرض بلا جاذبية .. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُصور «منطقة خفيّة تمّ محوها من الخرائط»، تنعدم فيها الجاذبية ويظهر فيها أشخاص وهم يطيرون بحريّة.

 

أرض بلا جاذبية 

تبيّن أن الادعاء غير صحيح والفيديو عبارة عن فيلم دعائي لعلامة أزياء فاخرة، وظهر في الفيديو أشخاص يطيرون على علوّ منخفض فوق حقول. 

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وعلق ناشرو الفيديو بالقول «الأرض التي تمّ محوها من الخريطة، تتوقف فيها قوانين الفيزياء والجاذبيّة»، بحسب «العين».

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للمزيد حول أخبار الغرائب والمنوعت وحقيقة فيديو وجود أرض بلا جاذبية وهل لهذا الموضوع علاقة بالفضاء شاهد الفيديوجراف التالي:

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