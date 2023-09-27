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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

حريق قاعة أفراح في
حريق قاعة أفراح في العراق

حادث العراق .. مديرية الدفاع المدني بالعراق، كشفت عن تفاصيل حادث حريق اندلع داخل قاعة للأفراح بمحافظة نينوى بالموصل.

حريق العراق 

حسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المديرية في بيان إن "قاعة الأفراح مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى". 

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للمزيد حول حادث العراق وماذا حدث في قاعة أفراح نينوى وعدد ضحايا حادث حريق العراق وعدد المصابين شاهد الفيديوجراف التالي: 

العراق حادث العراق حريق العراق قاعة أفراح نينوي

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