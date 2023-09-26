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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

لماذا بكى أوسوريو
لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون ؟

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. الإعلامي أحمد شوبير كشف عن سبب بكاء أوسوريو مدرب الزمالك خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أُقيمت مساء أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون

أوسوريو قال بعد المباراة إن السبب في بكائه ليس الهدف الملغي لـ مصطفي شلبي، وإنما يزعجه مرض والدته.

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