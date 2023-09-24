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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

كولر
كولر

تفاصيل عرض نادي الشباب السعودي لضم مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر .. تلقى مارسيل كولر، المدير الفني لـ النادي الأهلي ، عرضين من نادي الشباب ونادي الهلال السعودي، رغم ارتباط المدرب بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري مع النادي الأهلي. 

عرض ضم كولر إلى الدوري السعودي

الإعلامي الرياضي عمرو الدردير، كتب عبر حسابه على فيسبوك: «عرضان من أندية الدوري السعودي لـ مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر ، منها عرض نادي الشباب السعودي، الذي عرض على المدرب 5 ملايين يورو».

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للمزيد حول تفاصيل عرض نادي الشباب السعودي لضم مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر وكيف رد المدرب السويسري على عرض الانضمام إلى الدوري السعودي شاهد الفيديوجراف التالي:

كولر الشباب السعودي الدوري السعودي الأهلى النادي الأهلي

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