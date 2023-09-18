تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

حادث الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت .. المحامية الكويتية مريم المؤمن شقيقة الفاشينيستا فاطمة المؤمن ردت على الانتقادات التي واجهتها شقيقتها.

حادث الفاشينيستا فاطمة المؤمن بالكويت

بعثت مريم المؤمن رسالة قوية لمنتقدي شقيقتها فاطمة المؤمن المتهمة بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بالخطأ في حادث سير قبل أسابيع.

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