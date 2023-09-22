مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مرض غامض في كوت ديفوار .. تسبب مرض غامض في وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر طبية ومحلية "فرانس برس".

وباء كوت ديفوار الغامض

مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه قال إن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.

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وأضاف: "لدينا ما مجموعه 59 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".

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