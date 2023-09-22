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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مرض غامض يتفشى في
مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية

مرض غامض في كوت ديفوار .. تسبب مرض غامض في وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر طبية ومحلية "فرانس برس".

وباء كوت ديفوار الغامض

مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه قال إن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.

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وأضاف: "لدينا ما مجموعه 59 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".

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للمزيد حول أوئبة إفريقيا ووباء كوت ديفوار الغامض وما قيل عن مرض غامض في كوت ديفوار شاهد الفيديوجراف التالي: 

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