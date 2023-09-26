طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

طلاق شريف منير ولورا عماد .. أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا عماد عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وكتب شريف منير قائلا: «تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير».

طلاق شريف منير ولورا عماد

شريف منير تعرض لكثير من الانتقادات في عزاء والدة دينا الشربيني على خلفية فيديو انتشر وهو يقول "هووش " بعد سؤال سريع من إحدى الصحافيات، قائلًا "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه؟".

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للمزيد حول سبب طلاق شريف منير ولورا عماد ومن هي طليقة شريف منير وماذا كتب عبر صفحته وماذا قالت لورا عماد بعد الطلاق شاهد الفيديوجراف التالي: