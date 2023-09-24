زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

هل ينتقل نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي إيفرتون؟.. يبدو أن إمكانيات نجم خط وسط نادي الزمالك زيزو لن تمهله كثيرًا للبقاء في الدوري المصري.

هل ينتقل زيزو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة إيفرتون؟

زيزو لاعب نادي الزمالك الذي انتزع لقب الأفضل في مصر على مدار عامين متتاليين لم يدخر جهدًا من أجل فريقه في المنافسة على البطولات، غير أن ظروف الفريق لم تساعده، وعلى الرغم من ذلك كان زيزو على مسافة كبيرة من منافسيه على لقب الأفضل في مركزه داخل مصر.

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