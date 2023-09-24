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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

عملاق ليفربول يطلب
عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك زيزو

هل ينتقل نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي إيفرتون؟.. يبدو أن إمكانيات نجم خط وسط نادي الزمالك زيزو لن تمهله كثيرًا للبقاء في الدوري المصري. 

هل ينتقل زيزو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة إيفرتون؟ 

زيزو لاعب نادي الزمالك الذي انتزع لقب الأفضل في مصر على مدار عامين متتاليين لم يدخر جهدًا من أجل فريقه في المنافسة على البطولات، غير أن ظروف الفريق لم تساعده، وعلى الرغم من ذلك كان زيزو على مسافة كبيرة من منافسيه على لقب الأفضل في مركزه داخل مصر.

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للمزيد حول حظوظ زيزو نجم نادي الزمالك في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي إيفرتون للمنافسة أمام ليفربول شاهد الفيديوجراف التالي:

زيزو الزمالك نادي الزمالك إيفرتون الدوري الإنجليزي

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