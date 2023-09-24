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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

الإعلامي الإمارتي
الإعلامي الإمارتي بدر خلف يثير ضجة

بدر خلف فيديو أحدث غرائب أخبار الإمارات،.. أثار البلوجر والإعلامي الإماراتي بدر خلف ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن توبته عن أفعاله السابقة وعودته إلى بدر بدلًا من "بدرية" قائلًا: «اليوم أعلن رجولتي».

بدر خلف فيديو وغرائب الإمارات

البلوجر الإماراتي بدر خلف الذي تحول سابقًا إلى امرأة، وأثار الجدل لعدة سنوات، بصوره ومقاطعه الغريبة معلنًا عن نفسه بأنه بدرية يعود اليوم لرشده.

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بدر خلف كتب على حسابه الرسمي بفيسبوك يقول: "من اليوم أعلن رجولتي وآسف على اللي سويته من قبل"، معربًا عن ندمه بسبب أفعاله المثيرة للجدل وتشبهه بالنساء. 

للمزيد حول بدر خلف فيديو وأحدث غرائب أخبار الإمارات وماذا قال بدر خلف في الفيديو الأحدث عبر فيسبوك وماذا طلب من متابعيه شاهد الفيدوجراف التالي:

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