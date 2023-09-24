بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

بدر خلف فيديو أحدث غرائب أخبار الإمارات،.. أثار البلوجر والإعلامي الإماراتي بدر خلف ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن توبته عن أفعاله السابقة وعودته إلى بدر بدلًا من "بدرية" قائلًا: «اليوم أعلن رجولتي».

بدر خلف فيديو وغرائب الإمارات

البلوجر الإماراتي بدر خلف الذي تحول سابقًا إلى امرأة، وأثار الجدل لعدة سنوات، بصوره ومقاطعه الغريبة معلنًا عن نفسه بأنه بدرية يعود اليوم لرشده.

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بدر خلف كتب على حسابه الرسمي بفيسبوك يقول: "من اليوم أعلن رجولتي وآسف على اللي سويته من قبل"، معربًا عن ندمه بسبب أفعاله المثيرة للجدل وتشبهه بالنساء.

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