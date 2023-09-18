غرام وانتقام.. رفضت الزواج منه فأنهى حياة عريسها يوم الفرح «فيديوجراف»

حادث مأساوي شهدته ولاية ديار بكر في تركيا، حيث رصدت عدسات الكاميرا اقتحام شاب لحفل زفاف وإطلاقه النار على العريس، وذلك بسبب أن العروس كانت قد رفضته عندما تقدم لخطبتها، فقرر الانتقام منها بإنهاء حياة عريسها.

جريمة تركيا

جريمة تركيا تم توثيق فصولها بالكاميرات الداخلية وبعض المقاطع التي التقطها المدعوون، بحسب ما نشرت وسائل "يني شفق" التركية، وقد تم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "العربية".

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للمزيد حول حوادث وجرائم القتل وتفاصيل جريمة تركيا وإطلاق النار على شاب انتقامًا من خطيبته التي رفضت الزواج من القاتل شاهد الفيديوجراف التالي: