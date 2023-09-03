إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حقيقة حوار إنعام سالوسة ومنى الشاذلي.. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول ظهور الفنانة إنعام سالوسة ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي.

حقيقة حوار إنعام سالوسة ومنى الشاذلي

خرجت الفنانة إنعام سالوسة، عن صمتها لتكذب الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بأنها أجرت حوارًا مع الإعلامية منى الشاذلي، وأحرجتها بسبب سؤالها عن ديانتها.

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وللمزيد حول حقيقة حوار إنعام سالوسة ومنى الشاذلي، وماذا قالت الفنانة القديرة إنعام سالوسة عن حوارها مع منى الشاذلي؟، وكيف ردت الأخيرة؟؛ شاهد الفيديوجراف التالي: