مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

إنجازات الرئيس السيسي قبل انتخابات الرئاسة 2023 .. يعد مشروع توشكي من أهم المشروعات القومية التي أعاد إحياءها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد فشل تنفيذ المشروع طيلة 20 عاما ، وذلك من ضمن عدة مشروعات وجه بها الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وسد الفجوة الغذائية.

إنجازات السيسي قبل انتخابات الرئاسة 2023

الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، قال إنه كان هناك تعثر في المراحل السابقة لإطلاق مشروع توشكي، لكن نسبة التنفيذ فيه كانت ضئيلة بسبب عدم التزام الشركات التي كانت تحصل على أراضٍ في زراعة مساحة الأراضي كلها، ولكن بعد عام 2014 وجدنا دعمًا غير مسبوق من الرئيس السيسي في تنمية الصعيد لاستكمال البنية التحتية لجذب المستثمرين واستكمال مشروعاتهم، وبالتالي الوضع اختلف تمامًا، وأصبحت هناك بشائر للخير في توشكي”.

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