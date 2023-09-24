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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

علماء يعلنون اكتشاف
علماء يعلنون اكتشاف سر التحنيط

سر علم التحنيط في مصر الفرعونية أو مصر القديمة .. عبر العصور بقيت أسرار الحياة في مصر القديمة أو مصر الفرعونية كنوزًا مثيرة يسعى العديد من الباحثين لاكتشافها، لكن مؤخرًا تمكن العلماء من كشف سرّ "رائحة الخلود" من خلال عيّنات من أوانٍ كانوبية مأخوذة من مقبرة نبيلة تدعى سينيتناي، والتي عاشت قبل نحو 3500 عام، وتعتقد أنها ماتت مع الفرعون أمنحتب الثاني. 

سر علم التحنيط في مصر القديمة

بفضل تطور تكنولوجيا التحليل الكيميائي، تمكّن العلماء من إعادة تكوين رائحة السائل المستخدم في تحنيط بقايا المومياوات المصرية من وادي الملوك. 

هذا السائل كان يهدف إلى الحفاظ على الأعضاء لضمان حياة أبدية في الحياة الآخرة. 

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وقد كشفت الدراسات أن رائحة هذا السائل كانت تتألف من مزيج معقد من المكونات.

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للمزيد حول سر علم التحنيط في مصر القديمة أو مصر الفرعونية وماذا اكتشف العلماء مؤخرًا شاهد الفيديوجراف التالي:

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