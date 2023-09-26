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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

اتهام شاب بالتحرش
اتهام شاب بالتحرش بمضيفة طيران في القاهرة الجديدة

متحرش القاهرة الجديدة المتهم بالتحرش بمضيفة طيران .. «لمس منطقة حساسة من جسدها في أثناء ذهابها إلى أحد النوادي في المنطقة الراقية بمدينة القاهرة الجديدة، وتركها بعد الاعتذار، ولكن الضحية لم تستطيع الإمساك به، حتى وقع في قبضة الشرطة في القاهرة الجديدة، متهما بواقعة التحرش بمضيفة جوية». 

 

متحرش القاهرة الجديدة المتهم بالتحرش بمضيفة طيران

تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة نرصدها في السطور التالية، حيث تبين أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة، أن المتهم تعدى جسديًا على المجني عليها :هبة.ع"- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.

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للمزيد حول واقعة متحرش القاهرة الجديدة المتهم بـ التحرش بمضيفة طيران في القاهرة الجديدة وعقوبة جريمة التحرش شاهد الفيديوجراف التالي:

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