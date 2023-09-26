«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

متحرش القاهرة الجديدة المتهم بالتحرش بمضيفة طيران .. «لمس منطقة حساسة من جسدها في أثناء ذهابها إلى أحد النوادي في المنطقة الراقية بمدينة القاهرة الجديدة، وتركها بعد الاعتذار، ولكن الضحية لم تستطيع الإمساك به، حتى وقع في قبضة الشرطة في القاهرة الجديدة، متهما بواقعة التحرش بمضيفة جوية».

متحرش القاهرة الجديدة المتهم بالتحرش بمضيفة طيران

تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة نرصدها في السطور التالية، حيث تبين أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة، أن المتهم تعدى جسديًا على المجني عليها :هبة.ع"- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.

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