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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفن ماكارثي

عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري. 

سبب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي

للمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، وذلك ضمن تقرير عرضته «يورونيوز».

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