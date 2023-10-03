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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

.. توقعات بكارثة
.. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال

فيضان الإسكندرية أو إعصار الإسكندرية .. لم تتعاف المنطقة العربية من الآثار المدمرة التي خلفها  إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة شرقي ليبيا،  إضافة لعدة مدن ساحلية عربية قبل أسابيع محدثا حالة من الفوضى وسقوط عدد من الضحايا حتى جاءت دراسة دولية جرى أعدادها بالتعاون بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا؛ لتحذر من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضان الإسكندرية. 

 

فيضان الإسكندرية

وجاء في الدراسة، إن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، ذلك بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث ترسل لنا المناطق القاحلة علامات تحذير، فيما نشرت مؤخرًا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقول: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية".

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للمزيد حول توقعات حدوث إعصار الإسكندرية وغرق الإسكندرية بسبب ضغوط التغير المناخي المتزايد بعد إعصار دانيال الذي ضرب عددا من المدن الفترة الأخيرة شاهد الفيديوجراف التالي:

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