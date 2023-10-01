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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حفرة ضخمة غامضة تظهر
حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا

حفرة زلزال المغرب .. أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي المغرب، الحيرة والرعب في قلوب السكان.

حفرة بعد زلزال المغرب 

رغم أننا في عصر التكنولوجيا، فإن عالم الزلازل وما يحدث في باطن الأرض يبقى غامضا بعض الشيء. فحتى الآن يصر العلماء على أنه لا يوجد أي شيء يجعلنا نتنبأ بوقوع هزات أرضية. كما أنه عند وقوع الزلازل المدمرة، تحدث بعض الظواهر التي يعجز العلماء عن تفسيرها، بحسب «العربية».

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للمزيد حول تفاصيل الحفرة التي عثر عليها سكان إحدى قرى المغرب وهل لها علاقة بـ زلزال المغرب أو زلزال تركيا الذي أعقبته أيضًا حفرة كبرى شاهد الفيديوجراف التالي:

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