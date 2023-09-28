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«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف

كلمة السيسي في احتفال المولد النبوي الشريف .. الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد احتفال المولد النبوي الذي نظّمته وزارة الأوقاف، وتقدّم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى المُباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها، مشيرًا إلى أننا نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود طويلة.

كلمة السيسي في احتفال المولد النبوي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: «سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة.. ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة».

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